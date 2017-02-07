安倍强调面向未来推动解决北方四岛问题 2月7日，由日本政府等主办、力争早日解决北方四岛领土问题的“要求归还北方领土全国大会”在东京都千代田区的国立剧场召开。图为首相安倍晋三在会上致辞。（共同社）

【共同社2月7日电】由日本政府等主办、力争早日解决北方四岛领土问题的“要求归还北方领土全国大会”7日中午在东京都内召开。首相安倍晋三就包括领土问题在内的日俄和平条约缔结谈判表示“70年来毫无进展，解决问题需要面向未来的创想”，向原岛民等表明了推动谈判取得进展的决心。

安倍提及去年12月的日俄首脑会谈，强调“我与普京总统共同抱有为战后一直遗留至今的课题划上句号的坚定决心。”安倍还表示，“会时刻牢记岛民重返故土的殷切愿望，一步一步切实向前推进。”

围绕北方四岛问题，日俄首脑会谈就两国政府为在四岛展开共同经济活动及简化原岛民往来手续启动磋商达成了协议。安倍有意通过为经济交流注入活力，推动领土问题取得进展。

外相岸田文雄、冲绳北方担当相鹤保庸介也出席了大会。

1855年2月7日签订的《日俄友好条约》确认北方四岛为日本领土，日本政府因此将2月7日定为“北方领土日”。（完）