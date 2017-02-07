详讯：自卫队南苏丹PKO活动日报部分公开 提醒卷入战斗危险

日防卫省改口称南苏丹PKO活动日报留有电子数据 图为在南苏丹首都朱巴的PKO设施内实施警戒的日本陆上自卫队队员。摄于2016年11月14日。（共同社）

【共同社2月7日电】日本防卫省7日公布了记录南苏丹联合国维和行动（PKO）派遣部队活动情况的日报一部分。去年7月首都朱巴市内发生造成270人以上丧生的大规模战斗时期，日报中写有“有必要注意部队宿营地附近的流弹以及避免被卷入市内突发战斗”的内容。其中还指出了“停止联合国活动”的可能性。此次公布的内容反映了派遣部队自身认识到了任务的危险性。

公布的是去年7月11日和12日部分的日报内容。日报中分门别类地写有当地治安局势、派遣部队活动情况及次日活动计划等内容。另一方面，部队应对治安恶化的详细措施以及可能对收集到的信息进行的分析结果等内容则被涂黑。

有关公布的日报，防卫省最初曾介绍称“已经销毁”。防卫相稻田朋美7日在记者会上称“应对并不充分”，并表示“写有当地自卫队员见闻的一手资料应该切实保存”，认为有必要修改资料的保存时间。

去年10月，外界要求防卫省公布南苏丹治安恶化的去年7月7日至12日期间的日报，防卫省12月以已经销毁为由决定不予公布。但本月6日，众议员河野太郎在自己的“推特”网站上透露相关资料仍然存在，防卫省转而承认仍保留有相关资料，称“扩大范围进行查找后，在防卫省统合幕僚监部发现了”。

稻田称“对为何资料会出现在统合幕僚监部抱有疑问”，并强调“并非隐瞒也并非遗失”。有关文件的保存时间，她表示“应该保留一定时间”。

据统合幕僚监部称，日报由当地部队制成后汇报给陆上自卫队中央快速反应集团司令部。司令部将内容反映到有“晨报”之称的内部说明资料中后将之销毁。日报也保存在统合幕僚监部的电脑中，但面对外界提出的公开要求，防卫省仅询问了当地部队和报告对象司令部文件是否保留，并未询问统合幕僚监部。

根据防卫省的规定，PKO相关文件保存时间的标准为3年，但规定对于“随时发生并在短期内完成其使用目的的文件”等例外情况可以销毁。（完）