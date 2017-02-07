日本国立公园2016年外国游客逾545万人次

【共同社2月7日电】日本环境省7日发布估算数据称，2016年到访全国33座国立公园的外国游客数较上年增加11%，为545.7万人次。其中富士箱根伊豆国立公园（位于东京、神奈川、山梨、静冈）迎来257.7万人次，继上年后仍排名第一。

紧随其后的是从新千岁机场出发交通便利的支笏洞爷国立公园（位于北海道）和阿苏九重国立公园（位于熊本、大分），分别有82.7万人次和67.5万人次。日本政府提出的到2020年实现1000万人次目标若保持现状则很难实现，如何让游客前往交通相对不便的公园将成为今后的课题。

从各国家和地区来看，中国大陆游客最多，约有200万人次；台湾游客约有100万人次；韩国约有80万人次。

环境省去年7月选定了8座国立公园作为重点完善接待条件的示范项目等，正力求在不影响生态系统的情况下推进景区利用。环境省还准备进一步完善相关环境，例如推出更多面向外国人的团体游项目或开设咖啡馆等。

到访国立公园的游客数根据观光厅在游客离境时开展的访问目的地问卷调查结果，由环境省推算得出。（完）