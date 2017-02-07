东京都议会特委会决定向前知事石原询问丰洲问题

【共同社2月7日电】审议丰洲市场（东京都江东区）搬迁问题的东京都议会特别委员会7日决定，为调查用地取得经过等情况，将让时任知事石原慎太郎等人作为知情人出席会议。

委员会还重视丰洲市场的地下水监测调查中苯等有害物质数值急剧增加的情况，也将请来调查相关公司和讨论土壤污染对策的“专家会议”成员，针对调查方法等加以审视。

关于东京都延期搬迁带来的相关厂商损失，委员会还报告了写入具体补偿项目的“补偿框架”。

东京都政府方面表示，补偿项目包括去年11月7日这一最初决定的搬迁日以来产生的设备折旧费、租赁费用和冷藏设施电费等。此外还包括为丰洲市场开办而新录用的人事费、继续使用筑地设施的修缮费。

由于2017年度预算案已完成制定，东京都知事小池百合子打算向22日举行的都议会例行会议提交补偿费用的补充预算案。补偿费用的总额预计为95亿日元（约合人民币5.9亿元）～100亿日元。（完）