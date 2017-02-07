“小池旋风”引发各党畏惧 势头恐影响都议会选举

【共同社2月7日电】东京都知事小池百合子的动向，再次令朝野政党神经紧绷。5日举行的千代田区区长选举中，小池声援的现任区长大获全胜。而针对7月的都议会选举（127个席位），小池正剑指“小池新党”单独获得过半数席位推进候选人推举工作。正因为小池获得了无党派选民的支持，证明了“小池旋风”，使得各方对其势头持续心生畏惧。

“借助某人势头轻松当选的选举不会一再发生。”自民党干事长二阶俊博6日在记者会上表示，区长选举与都议会选举是两回事。然而，他也不得不承认影响本身的存在。一名中层议员严阵以待地表示，“选民会判断候选人对小池是敌是友，而决定将票投给谁。”

共同社实施的千代田区区长选举出口调查结果显示，65.5%“无支持政党”的无党派选民选择了小池声援的现任区长。投票率也较上一次高出11.40个百分点，达到53.67%。

事实上由小池率领的地区政党“都民第一之会”计划趁胜追击，在都议会选举中推举60至70名候选人。如果无党派选民采取行动，对于依赖组织票的既有政党而言无疑将是巨大威胁。

民进党干事长野田佳彦含糊其辞地表示，“很难讲会对都议会选举以及众院选举产生怎样的影响。”党首莲舫等纷纷为都议会选举合作送去秋波，但现状是小池却有意保持距离，称“还完全没考虑过与民进党全党合作。”党内一名干部警惕地说，“或许只是有力候选人被挖走。”

共产党书记局长小池晃就全球知名水产批发市场筑地市场的搬迁问题声援小池，称“将以是非分明的态度对待。”日本维新会干事长马场伸幸表示，“将积极配合旨在为都民实施的大改革。”两党都将在都议会选举中与小池一较高下，但同时也流露出避免决定性对立的意愿。

对携手小池在都议会选举中开展合作持积极态度的公明党党首山口那津男表示“将在重大课题上共同协作”，表明合作立场。（完）