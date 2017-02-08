Close

共同网

2017年02月08日 09時56分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

话题：日本各界热切关注新年号影响

2017年02月08日

　　【共同社2月8日电】围绕日本天皇的退位时间，新年号将以何种形式公布？今年是年号从“昭和”变为“平成”的第29年。将受制定新年号影响的业界人士颇为操心，关注着退位相关讨论的进展。

　　“看到（去年8月的）天皇视频讲话时，我担心或许会影响今年的手帐制作，真是提心吊胆”，手帐销售巨头“高桥书店”（东京）开发部的宫越梓这样说。这是因为每年新一年的手帐、日记簿摆上店头是在9月，而生产则在该年1月开始，所以如果新年号未在此时公布，就会引发不便。

　　需要更改目前是12月23日的“天皇生日”法定假日，在含有今后3～10年年历的手帐与日记簿印刷方面也必须有所应对。虽然也有消息称新天皇即位的半年至约数月前会公布新年号，但宫越说：“提前半年的话，来不及应对。希望尽早对外公布。”

　　婴儿的命名似乎也会受影响。每年发布婴儿名字排行榜的明治安田生命公司（东京）介绍称，1912年年号从“明治”改为“大正”后，大正元年的男孩名字首位是“正一”，大正二年首位是“正二”；大正二年女孩名字首位是“正子”。

　　1926年改年号为“昭和”时，昭和二年男孩名字首位是“昭二”，昭和三年则是“昭三”居首；女孩名字中“昭子”与“和子”也人气爆棚。每逢公布新年号，流行的命名就有大变化。

　　该公司公关部的田中翔推测说：“近年有重视外在冲击感和读音音色的倾向。根据新年号使用的汉字意涵与读音，很有可能被用于名字。”

　　IT界曾直面担心计算机误操作和停止运作的“公元2000年问题”。大型软件公司等加盟的“信息服务产业协会”（东京）介绍说，众多企业和政府机关已经修改系统，可以输入公元纪年但显示则变为年号。该协会负责人冷静地指出：“即使突然公布新年号，也能在短时间内实施程序升级。目前不认为会出现大混乱。”

　　以年号标注的驾照又是怎样呢？1989年“昭和”改为“平成”比较突然，因此在系统完成修改前一直用“昭和”来发驾照。日本警察厅负责人说：“即使能用新年号标注了，也将让司机们在迎来驾照更新期前照常使用。我们正在研究如何广而告之。”（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月01日详讯：韩国代表团要求更换酒店不住APA
  2. 2017年02月02日安倍与美防长或确认尖阁属于安保条约适用对象
  3. 2017年02月02日东京奥运拟回收旧手机等“变废为宝”制作奖牌
  4. 2017年02月03日分析：美国急于遏制朝鲜核导 但受国务院人事空白拖累
  5. 2017年02月05日焦点：美国为避免孤立接近日本 日方担心过于靠拢

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网