话题：日本各界热切关注新年号影响

【共同社2月8日电】围绕日本天皇的退位时间，新年号将以何种形式公布？今年是年号从“昭和”变为“平成”的第29年。将受制定新年号影响的业界人士颇为操心，关注着退位相关讨论的进展。

“看到（去年8月的）天皇视频讲话时，我担心或许会影响今年的手帐制作，真是提心吊胆”，手帐销售巨头“高桥书店”（东京）开发部的宫越梓这样说。这是因为每年新一年的手帐、日记簿摆上店头是在9月，而生产则在该年1月开始，所以如果新年号未在此时公布，就会引发不便。

需要更改目前是12月23日的“天皇生日”法定假日，在含有今后3～10年年历的手帐与日记簿印刷方面也必须有所应对。虽然也有消息称新天皇即位的半年至约数月前会公布新年号，但宫越说：“提前半年的话，来不及应对。希望尽早对外公布。”

婴儿的命名似乎也会受影响。每年发布婴儿名字排行榜的明治安田生命公司（东京）介绍称，1912年年号从“明治”改为“大正”后，大正元年的男孩名字首位是“正一”，大正二年首位是“正二”；大正二年女孩名字首位是“正子”。

1926年改年号为“昭和”时，昭和二年男孩名字首位是“昭二”，昭和三年则是“昭三”居首；女孩名字中“昭子”与“和子”也人气爆棚。每逢公布新年号，流行的命名就有大变化。

该公司公关部的田中翔推测说：“近年有重视外在冲击感和读音音色的倾向。根据新年号使用的汉字意涵与读音，很有可能被用于名字。”

IT界曾直面担心计算机误操作和停止运作的“公元2000年问题”。大型软件公司等加盟的“信息服务产业协会”（东京）介绍说，众多企业和政府机关已经修改系统，可以输入公元纪年但显示则变为年号。该协会负责人冷静地指出：“即使突然公布新年号，也能在短时间内实施程序升级。目前不认为会出现大混乱。”

以年号标注的驾照又是怎样呢？1989年“昭和”改为“平成”比较突然，因此在系统完成修改前一直用“昭和”来发驾照。日本警察厅负责人说：“即使能用新年号标注了，也将让司机们在迎来驾照更新期前照常使用。我们正在研究如何广而告之。”（完）