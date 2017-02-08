市场关注日美首脑会谈走向 日元汇率攀升

【共同社2月7日电】鉴于法国总统选举等欧洲政治前景的不明朗性和认为美国会进一步加息的看法减弱，投资者7日在东京外汇市场出售美元并购入日元，日元汇率一度接近1美元兑换111.5日元，达到近2个月来高位。东京股市受此打击，日经指数一度跌破18900点整数关口，跌至近2周来低位。

市场相关人士分析近来的日元升值趋势认为“根本原因在于美国总统特朗普批评（日本）引导日元贬值”（理索纳银行基金经理岩井达矢语），正在关注10日的日美首脑会谈走向。

三井住友资产管理公司高级战略师市川雅浩强调，投资者对欧洲的警惕心“可能进一步加强”。除了4月～5月的法国总统选举外，9月还有德国联邦议会选举等，大型选举将接连举行。市川指出，英国脱离欧盟（EU）和美国特朗普政府的保护主义等将产生影响，“脱欧势力会扩大，政治可能不稳定”。

将对今后的日元汇率造成巨大影响的是日美首脑会谈。由于特朗普点名日本批评引导日元贬值，因此会谈是否谈及外汇政策受到了瞩目。

岩井担忧地说：“如果再批判，日元大概会进一步升值。目前是美国和欧洲等风险因素较多”。市川认为如果没有谈及外汇政策，那么“市场会视之为特朗普容许了包括货币宽松在内的举措，日元汇率大概将跌至1美元兑换113日元左右。”

不过他也指出要实现像特朗普竞选承诺中那样的美国经济政策很困难，“今后也有可能出于对美国政府的失望，出售美元购入日元的动向加强”。（完）