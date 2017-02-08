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大阪市制定梦洲开发构想 拟在世博会后扩充娱乐功能

2017年02月07日

　　【共同社2月7日电】大阪市6日为计划引入包括赌场的综合度假区（IR）和申办2025年世博会的该市人工岛“梦洲”制定了开发构想草案。其中提出将利用世博会遗址“集聚世界顶级的丰富娱乐功能”。

　　根据“梦洲建设基本构想草案”，390公顷的梦洲总面积将分三个阶段开发170公顷土地。到2024年的“第1期”（北部70公顷）将引入综合度假区及国际会议中心，“第2期”（中部60公顷）将成为世博会会场。为完善配套交通，大致到2024年将市营地铁延伸至此并新设站点。

　　在“第2期”中从世博会闭幕后的2026年起将对遗址进行再开发，通过新建剧场、夜总会等扩充娱乐功能。此外还将集聚商务交流中心、生命科学、环境和新能源等相关设施。“第3期”（南部40公顷）将建设供长期逗留人员使用的设施。

　　草案估算“第2期”在世博会后的设施建设完成时，经济辐射效应仅建设投资部分就将达到1.3万亿日元（约合人民币800亿元），全年客流有望达到2700万人次。

　　构想草案的前提是申办世博会和引入度假区双双获得成功。市长吉村洋文对媒体强调：“为了表明我们是认真的，不考虑未能成功的情况。”他还透露，将力争使度假区的开业时间提前至2023年。

　　梦洲是大阪市在申办2008年夏季奥运会时作为主会场候选地的三座人工岛之一。该市2014年成立了讨论会就开发方针进行了协商。（完）

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