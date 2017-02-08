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日俄拟3月14日启动北方四岛经济活动正式磋商

2017年02月07日

　　【共同社2月7日电】日本政府相关人士7日透露称，日俄两国政府已就3月14日左右在东京启动有关北方四岛“共同经济活动”的正式磋商展开协调。日方计划实现俄罗斯热切期待的共同经济活动，为推动陷入停滞的领土谈判铺路。政府7日新设面向正式磋商的相关省厅构成的“共同经济活动相关协议会”，在外务省召开了首次会议。

　　去年12月日本首相安倍晋三和俄总统普京在会谈中，就启动共同经济活动谈判达成一致。两国政府将朝着计划4月实施的安倍访俄与首脑会谈，推进相关业务具体化。能否创设立足都主张拥有北方四岛主权的两国政府立场的“特别制度”将是最大焦点。

　　协议会由外相岸田文雄担任主席、俄罗斯经济领域合作担当相世耕弘成（经济产业相）任主席代理，由外务、经产、财务、农林水产各省等干部构成。岸田在首次会议上强调：“有关共同经济活动的磋商将很大有益于缔结和平条约。日本将在战后首次参与决定四岛未来状况的工作，意义重大。”

　　日本政府就共同经济活动称“将描绘北方四岛未来蓝图，从中摸索解决方法”（安倍语），将其定位为包括领土问题的和平条约缔结谈判的一环，将研究日俄在渔业、养殖和观光领域能够实施的业务内容。（完）

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