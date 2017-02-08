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本田与日立将合资生产电动汽车电机

2017年02月07日

本田与日立将合资生产电动汽车电机

本田与日立将合资生产电动汽车电机

2月7日下午，本田公司社长八乡隆弘（右）与日立制作所的全资子公司“日立汽车系统公司”社长关秀明在东京出席记者会宣布，两家公司将在电动汽车领域展开合作，于7月成立合资公司生产电动汽车电机。（共同社）

　　【共同社2月7日电】本田公司与日立制作所7日发布消息称，将在电动汽车（EV）领域展开合作，7月成立开展车载电机业务的合资公司。为合作应对全球范围内不断强化的环保管制，除了日本国内，还将在美国以及中国设立生产及销售基地，扩大供应。

　　本田社长八乡隆弘在东京举行记者会，就新公司的成立称：“在设备投资以及量产技术方面预计能收到效果。”车载电机是决定电动汽车性能的重要零部件。新开发的电机不仅供应给本田车，还将力争供应给其他公司。

　　坚持自己公司自产的本田被指在EV业务方面落后于竞争对手，本田希望借与有着公认技术能力的日立合作扳回局面。新公司总部将设立在茨城县常陆那珂市。注册资本为50亿日元（约合人民币3亿元）。本田出资49%，日立的全资子公司“日立汽车系统公司”（位于东京）出资51%。

　　美国加利福尼亚州要求汽车厂商至2018年“零排放车”必须占有一定销售比例等，各国的环保管制日益严格，本田也急于应对。新公司生产的电机计划搭载于EV、混合动力车（HV）、以及插电式混动车（PHV）。

　　本田目前在三重县与滨松市的工厂自行生产电机。社长八乡在记者会上称：“将继续生产本公司的电机。”同时表示：“将来考虑与合资公司一同开发、生产。”（完）

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