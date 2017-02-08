日本文科省承认主导公务员“下凡”斡旋

【共同社2月7日电】在日本众院预算委员会围绕文部科学省“下凡”（指国家公务员离职后在与原所在部门有关的法人机构等任职）问题的集中审议中，文科相松野博一称“文科省参与了制造斡旋环境，这是事实”，承认文科省主导了以该省人事课原职员岛贯和男（67岁）为协调人的斡旋机制构建。该省前事务次官前川喜平（62岁）回答质疑说：“我自己着手斡旋会触犯法律，所以是提供了信息”。为规避法律而利用岛贯一事已经明确。

在质疑中，前川称“向岛贯提供了退职者等的人事信息”，岛贯称“向前川等汇报了斡旋结果”。交换斡旋信息的一部份实际情况曝光。不过，集中审议中的许多说明仅止步于内阁府的再就职等监视委员会和文科省的调查结果，未确认有新的违规行为。

监视委员会等的调查已查明，让岛贯出任保险公司顾问，令其在工作的同时斡旋公务员“下凡”事宜是由文科省提议的。

从文科省在集中审议时的说明中新发现，包括该提议在内的文件2013年9月由人事课职员撰写，用电子邮件发送给了在岛贯再就职的一般财团法人“教职员生涯福祉财团”担任顾问律师的原事务次官。

岛贯2009年从文科省退职后在工作单位获得的年收入金额曝光：作为该财团审议员的收入约为700万日元（约合人民币43万元），作为东京都内的保险代理店顾问的收入约500万日元，作为明治安田生命保险公司顾问的收入约1000万日元。其中部分勤务时期还有重合。

在野党方面提出监视委员会过去在消费者厅和国土交通省也确认了违法事例，主张导入刑事罚则加强监管，但政府方面则态度慎重。（完）