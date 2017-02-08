详讯2：自卫队南苏丹PKO部队曾指出当地治安形势严峻

【共同社2月8日电】日本防卫省7日公布了曾以已废弃为由未予公开的南苏丹联合国维和行动（PKO）部队部分日报。作为对去年7月大规模冲突爆发后的预测，日报中提及“联合国行动停止”。日报认为当地治安问题严重，记述了严峻的现场治安状况，但却最终未用于有关赋予“驰援护卫”任务的去年国会论战。政府在信息公开上的消极立场将受到质疑。

此次公布的是以陆上自卫队第七师团（驻地位于北海道千岁市）为主的第10批部队执行任务的去年7月11日与12日的日报。该月7日起总统基尔派与反政府势力在首都朱巴重燃战火，8日激烈的战斗造成逾270人死亡。当时有观点指出，日本国内有关依据安全保障相关法赋予驰援护卫等新任务的讨论以及以“纷争当事者间达成停战协议”等为前提的PKO参加五项原则已不复存在。

日报对事态恶化与达成停战协议的两方面预测进行了汇报，并在恶化可能中列举了“随着朱巴战事升级，联合国活动停止”、限制自卫队活动与移动等。部分内容被涂黑。

在其他项目中，日报也对政府军方面的行动表示关切，并写入“有必要继续关注”对联合国设施方向的攻击。日报中还汇报“有必要警惕落入自卫队宿营地的流弹，以及卷入市区内突发冲突的危险”，可见曾保持高度警惕。此外，日报还有呼吁关注当地日侨动向的记述。

防卫省同时还公开了反映日报内容被称为“晨报”的内部资料。资料中写道，“（去年7月）7日的冲突已升级为遍及朱巴全市的战斗。10日至11日，联合国设施附近也确认发生了使用坦克与迫击炮的激烈战斗。”

上述文件都曾被外部要求披露而决定不予公开，但后来突然承认日报的存在并于7日公开。据防卫省透露，经确认至少第10批部队执行任务的去年5月至12月期间日报全部得到妥善保存。（完）