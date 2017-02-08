详讯：日本2016年经常项目盈余创历史第二高

【共同社2月8日电】日本财务省8日公布的2016年国际收支初值显示，反映日本与海外实物、服务和投资等交易情况的经常项目盈余为20.6496万亿日元（约合人民币1.26万亿元），较上年增长25.8%。自1985年有比较数据以来，盈余额创仅次于2007年的历史第二高纪录，也是爆发雷曼危机的2008年以来的最高水平。主要原因是原油价格走低使得进口额下降，带动贸易收支大幅改善，在本月10日的日美首脑会谈前夕凸显出日本经常项目盈余正在扩大。

2016年日本与不同地区的贸易收支情况尚未汇总，但8日公布的2016年第三季度（7～9月）对美贸易顺差达到3.0315万亿日元，在各国中居首位。其中多数来自贸易顺差，视对日贸易逆差为问题的美国总统特朗普在首脑会谈中必然会将贸易问题作为主要议题并对日施压。

美国商务部也在美国时间7日刚刚公布数据称，2016年贸易逆差中占比靠前的国家之中，日本升至仅次于中国的第二位。

2016年经常项目中，出口减去进口所得的贸易顺差为5.5793万亿日元，近6年来首次由逆差转为顺差。出口下降8.5%至68.8853万亿日元，进口大幅下降16.6%至63.3060万亿日元，贸易收支有所改善。

外国游客在日消费减去日本人海外消费后得出的旅游收支顺差为1.3391万亿日元，连续2年保持顺差。金额大增22.8%，访日游客消费增长也成为经常项目盈余上升的一大原因。

另一方面，反映海外投资收益的第一次所得收支顺差因截至去年秋季日元升值导致外币换算成日元的金额减少影响，大减12.2%至18.1360万亿日元。

此外，2016年12月经常项目盈余为1.1122万亿日元，连续30个月保持盈余。（完）