夏普计划对美新建液晶面板工厂投资数千亿日元

【共同社2月8日电】处于经营重组期的夏普公司8日透露，正在考虑对在美新建液晶面板生产工厂进行大手笔投资，接手母公司台湾鸿海精密工业推进的对美投资计划。夏普计划邀请其他日企参与投资。新工厂最快将于年内动工，投资总额预计约数千亿日元。夏普将美国特朗普政府重视就业的立场视为良机，有意拓展在美业务，将转变结构改革路线加快发展战略部署。

日本首相安倍晋三即将于10日与特朗普举行会谈，夏普在此之前将此决定告知了日本政府方面。此举意在为美创造更多就业岗位，为维持日美关系做出贡献，并以此为条件换取两国政府的合作。

鸿海原计划对美投资约8000亿日元（约合人民币490亿元），预计将由夏普牵头的日企联合体承担。投资金额可能有所调整。夏普获得了瑞穗银行与三菱东京日联银行总计3000亿日元的新授信额度。

夏普高层表示“最快将在今年上半年破土动工”，力争近期开工并在2020年底前实现投产。参与投资的其他日企尚未敲定，夏普将面向液晶面板制造设备厂商等开展大范围动员。

鸿海与夏普去年12月宣布双方共同运营的液晶面板制造厂“堺显示器产品公司”（SDP，位于大阪府堺市）将在中国新建液晶面板工厂，总投资规模高达约1万亿日元。考虑到今后美中的企业招商竞争，鸿海集团将继续积极展开投资。（完）