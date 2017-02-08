聚焦：本田转变战略与外部谋合作迎接电动汽车时代

【共同社2月8日电】本田和日立汽车系统公司7日宣布，将共同出资组建电动汽车（EV）等车载电机业务的公司。面向电动车时代的全面到来，在需要巨额开发费用的先进技术领域，日本国内跨行业的合作也在如火如荼展开。

▽认真程度

本田公司社长八乡隆弘7日在东京召开的记者会上说明了合作理由，“有必要制造更加有竞争力的电机。”因出资过半而握有主导权的日立汽车系统公司社长关秀明宣传了日立的技术具有悠久的历史，“107年前，日立从电机开始创业。”电机是电动车辆的心脏。两家公司社长一同出席记者会反映出双方对合作的认真程度。

本田至今为止一直专心于公司内部开发产品。其转变方针也有背景原因，美国加利福尼亚州规定从2018年左右开始汽车制造商必须销售一定比例的零排放汽车，全球范围内产生了强化环保管制的潮流。

本田2017年计划在美国市场投放EV和插电式混合动力车（PHV）。社长八乡说：“若两家公司的智慧合在一起可以发挥叠加效应和规模效应。”

▽去单干主义

本田一直被认为喜欢单干，但在去年12月宣布考虑与美国谷歌公司开展完全自动驾驶的共同研究。今年1月还提出与美国通用汽车公司共同生产燃料电池车的核心零部件。市场上对此也议论纷纷，三菱日联摩根斯坦利证券高级分析师杉本浩一称：“本田的经营理念有了转变。”

日本国内的汽车厂商也纷纷向丰田汽车、日产汽车、本田三大阵营靠拢。但本田的规模远不及其他两大阵营。从2016年集团全球销量来看，丰田（包括大发工业和日野汽车）和日产均达到了1000万辆规模，而本田则仅为一半的约500万辆。社长八乡亮明了“去单干主义”的态度，称“仅靠我们自己力有不逮的领域，需要与很多人一起努力”。

▽未知数

在汽车先进技术领域，IT企业和消费电子厂商的影响力也越来越不容忽视。日立集团给人的印象是在冰箱等“白色家电”和核电领域颇有建树，但实际上日立汽车系统的销售额已超过1万亿日元。随着自动驾驶技术投入实际应用，不少企业开始积极向汽车厂商推销各自的电子零部件。

但市场上也有观点认为，作为独立的公司一直向多个汽车厂商提供零部件的日立将会因此次与本田的合作而自缚手脚。社长关秀明充满干劲地表示，“也将积极将商品销售给本田以外的顾客”，但合作的前景好坏是个未知数。（完）