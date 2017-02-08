日本去年遭1281亿次网络攻击 逾半数为物联网设备 日本情报通信研究机构主任研究员笠间贵弘正在介绍日本遭遇网络攻击的状况。1月摄于东京都小金井市。（共同社）

【共同社2月8日电】日本国立研究开发法人情报通信研究机构（NICT）日前公布的调查结果显示，2016年日本遭受的网络攻击次数达到约1281亿次，是上年的2.4倍，创下历史新高。攻击源国家虽然缺乏详细数据，但以中国和美国等居多。

针对连接网络的监控摄像头、家用路由器等物联网（IoT）设备的攻击次数陡增。2015年占总数的比例约为26%，2016年首次超过半数。不少网络产品安全性能较差，沦为网络犯罪者下手的目标。

NICT通过大规模监测系统对网络攻击进行监测，但由于能被监测到的仅为部分攻击，他们估计“实际攻击可能更多”。

开始调查的2005年监测到了约3.1亿次攻击，2014年已达到约256.6亿次，2015年增至约545.1亿次，近年来增长显著。

试图侵入服务器和计算机的攻击也越来越多，而与IoT相关的攻击则从2014年前后开始明显上升。

网络犯罪者主要采用名为“DDoS”的攻击手段，即通过让大量IoT设备感染病毒将其劫持，利用它们向企业等服务器同时发送数据，导致服务器瘫痪。

要加以防范，用户需要将IoT设备的密码改得更为复杂以防被黑客攻破，厂商也必须更加注重安全性。鉴于IoT设备呈加速普及之势，总务省正在研究相关对策。

NICT网络安全研究所主任研究员笠间贵弘表示：“希望普通用户也能理解安全对策的重要性。”（完）