分析：特朗普或因贸易逆差加强对日批判

【共同社华盛顿2月8日电】在2016年美国贸易收支的商品贸易逆差国别比例中，2015年处于第3位的日本超过了德国，仅次于中国上升至第2位。虽然中国依然占逆差整体的近一半，但来自美国总统特朗普的对日批判恐会加强。

美国的对日逆差早在因汽车贸易摩擦激化的上世纪80年代至90年代上半期就成为了一大问题。但是，日本的汽车厂商在对美出口的汽车数量上进行了自主限制，并且增加了在美国的现地生产数量，因此摩擦有所降温。

另一方面，美国对已成为“世界工厂”的中国的贸易逆差扩大。虽然奥巴马执政时并未重视美国的对日逆差，但特朗普对日本进行了和中国同样的批判。

预计特朗普会在10日举行的日美首脑会谈中向日本首相安倍晋三提出美国和日本贸易中的巨额逆差问题，可能会主张日本的汽车市场“不公平”。

但是，美国对从日本进口的汽车征收2.5%的关税，而日本不征收汽车关税。特朗普正在对和美国的贸易中获得顺差的日本、中国和墨西哥进行单方面的谴责。如果美国要切实的削减贸易逆差，那么导致增加海外商品进口状态的美国大量消费社会有必要从根本上进行改变。（完）