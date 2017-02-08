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2017年02月08日 18時56分

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日本厚劳省因餐饮界反对拟允许小店例外不禁烟

2017年02月08日

　　【共同社2月8日电】8日获悉，日本厚生劳动省拟对原本力争原则上实现建筑内禁烟的餐饮店，例外允许在小规模店内吸烟。该省正在讨论加强措施防止因他人吸烟造成的被动吸烟，但受到餐饮界的反对而作出让步。今后将把相关讨论结果提交自民党等再就细节进行协调。

　　厚劳省已汇总了两份允许例外的修正案。其中一个方案提出，对于不考虑未成年人光顾的酒馆、酒吧等主要提供酒类的30平米以下面积的小规模店，规定在招牌上标注并安装换气设备的条件下允许吸烟。

　　另一个方案提出，除上述要求之外，小规模居酒屋、烤串店、熬点店也允许吸烟。居酒屋等店因有时会带着家人一同光顾，将谨慎展开讨论。

　　两个方案均要求包括未成年人在内广泛人群光顾的拉面店、荞麦面店、寿司店、餐馆在吸烟室以外的空间内实施禁烟。

　　厚劳省拟在2020年东京奥运会和残奥会之前加强相关的禁烟措施，并计划在本届国会期间提交《健康增进法》修正案。此前厚劳省计划对于餐馆和宾馆等服务业允许设置吸烟室，原则上在建筑内全面实施禁烟。而在厚劳省举行的意见听取会上，餐饮行业反对“一刀切”的禁令，称“小规模店会因此倒闭”。（完）

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