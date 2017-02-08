东北电力宣布女川和东通两座核电站重启目标延期

【共同社2月8日电】东北电力公司7日宣布，女川核电站2号机组（位于宫城县女川町和石卷市）和东通核电站（位于青森县东通村）的重启目标分别延期至2018下半财年以后和2019财年以后。公司表示具体时间是“在获得当地理解，准备就绪后”，原先的目标均为2017年4月以后。

据该公司透露，原子能规制委员会对新安全标准的合规审查和安全对策工程的长期化是延期的主要原因。

副社长渡部孝男在位于仙台市的总部召开记者会时说：“规制委对女川2号机组厂房设备的审查需和别的电力公司同步进行，需要一定的时间。”

东通的重要设施下方有断层通过，因此规制委的活动性评估需要时间。东北电力主张不是活断层，但副社长坂本光弘7日在青森县政府向媒体表示：“审查前景不明，因此难以提出具体的重启时间。”

为了保证备用电源的燃料罐在火灾和恐怖袭击时的安全，正在推进地下设置作业等施工。东北电力正在详查能否在原先估算的三千数百亿日元内完成两座核电站的安全对策工程。

女川2号机组的反应堆厂房因可能受东日本大地震影响，出现了1000多处裂痕。东北电力表示“抗震性没有问题”。（完）