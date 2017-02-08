除美国外的11国部长拟聚首智利商讨TPP存续

新西兰贸易部长接受共同社采访 新西兰贸易部长麦克莱2月8日在东京某酒店接受共同社采访。（共同社）

【共同社2月8日电】正在日本访问的新西兰贸易部长麦克莱8日在东京接受共同社采访时表示，“要说跨太平洋伙伴关系协定（TPP）已经终结还为时尚早”，透露称除已宣布退出TPP的美国之外的11个国家的部长等拟下月中旬聚首智利，就今后的应对正式展开磋商。

据悉，由拉美4国组成的“太平洋联盟”将在智利举行会议，为在同期召开TPP的11国会议的准备工作正在推进。日本政府也计划派阁僚或高官参加，正在进行协调。

麦克莱强调，围绕TPP的存续问题，11国之间“存在各种各样的意见，不应急于得出结论”。他还称“在排除美国的情况下推动TPP（生效程序）也是选项之一”。据悉也有意见认为应继续劝说美国，力争由12个国家推动协定生效。

麦克莱在美国总统特朗普宣布退出后曾指出“11国已表明支持TPP，这是最重要的”。他期待能与紧随新西兰之后迅速完成国会批准程序的日本展开合作。

麦克莱认为中国、印度也参与的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）“非常重要”，对其作为促进亚洲贸易自由化的举措给予了肯定，但他表示不认为取消关税等自由化程度较低的RCEP能够取代TPP。（完）