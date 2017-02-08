日原子能规制委要求10处核电设施防止雨水流入

【共同社2月8日电】日本原子能规制委员会8日决定向全国的核电站等10处设施的运营企业下达指示，要求对管道通过的贯通部位的缝隙采取封堵措施，以防大雨时雨水透过缝隙进入厂房内部导致重要设备出现故障。规制委要求上述企业在3月上旬前提交计划，用1年左右时间落实到位。

接到指示的有东京电力公司柏崎刈羽核电站（新潟县）、日本原子能研究开发机构的快中子增殖原型反应堆“文殊”（福井县）等8个核电机组，以及原子能机构的东海再处理设施（茨城县）、日本原燃的乏燃料再处理工厂（青森县），共计10处设施。据悉存在缝隙的贯通部位共有约650处，其中约130处就连放置排水泵等基本措施都未采取。

核电站等新安全标准并未细化到针对设施进水规定具体手段，但规制委认为对缝隙进行封堵最为行之有效。

北陆电力公司志贺核电站2号机组（石川县）去年9月曾因约6.6吨雨水流入反应堆厂房引发设备故障，对此规制委在当天的例行会议上商讨了对策。已通过规制委审查并重启的九州电力公司川内核电站1、2号机组（鹿儿岛县）等3个核电机组已经采取相关措施，不存在这一问题。

志贺2号机组发生故障是因为大雨导致核电站厂区内道路被淹，雨水透过道路上的井盖缝隙沿着地下管道流入了反应堆厂房，从应急电源盘和应急供电用蓄电池等重要安全设备所在的厂房1层一直流到地下2层。

北陆电力去年12月向规制委提交的报告称，管道等没有采取防进水措施是导致故障的直接原因，此外长期停运导致的思想松懈也是原因之一。（完）