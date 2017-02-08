Close

共同网

2017年02月08日 18時57分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

日原子能规制委要求10处核电设施防止雨水流入

2017年02月08日

　　【共同社2月8日电】日本原子能规制委员会8日决定向全国的核电站等10处设施的运营企业下达指示，要求对管道通过的贯通部位的缝隙采取封堵措施，以防大雨时雨水透过缝隙进入厂房内部导致重要设备出现故障。规制委要求上述企业在3月上旬前提交计划，用1年左右时间落实到位。

　　接到指示的有东京电力公司柏崎刈羽核电站（新潟县）、日本原子能研究开发机构的快中子增殖原型反应堆“文殊”（福井县）等8个核电机组，以及原子能机构的东海再处理设施（茨城县）、日本原燃的乏燃料再处理工厂（青森县），共计10处设施。据悉存在缝隙的贯通部位共有约650处，其中约130处就连放置排水泵等基本措施都未采取。

　　核电站等新安全标准并未细化到针对设施进水规定具体手段，但规制委认为对缝隙进行封堵最为行之有效。

　　北陆电力公司志贺核电站2号机组（石川县）去年9月曾因约6.6吨雨水流入反应堆厂房引发设备故障，对此规制委在当天的例行会议上商讨了对策。已通过规制委审查并重启的九州电力公司川内核电站1、2号机组（鹿儿岛县）等3个核电机组已经采取相关措施，不存在这一问题。

　　志贺2号机组发生故障是因为大雨导致核电站厂区内道路被淹，雨水透过道路上的井盖缝隙沿着地下管道流入了反应堆厂房，从应急电源盘和应急供电用蓄电池等重要安全设备所在的厂房1层一直流到地下2层。

　　北陆电力去年12月向规制委提交的报告称，管道等没有采取防进水措施是导致故障的直接原因，此外长期停运导致的思想松懈也是原因之一。（完）

栏目

返回上一页

编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月01日详讯：韩国代表团要求更换酒店不住APA
  2. 2017年02月02日安倍与美防长或确认尖阁属于安保条约适用对象
  3. 2017年02月02日东京奥运拟回收旧手机等“变废为宝”制作奖牌
  4. 2017年02月03日分析：美国急于遏制朝鲜核导 但受国务院人事空白拖累
  5. 2017年02月05日焦点：美国为避免孤立接近日本 日方担心过于靠拢

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网