鸿海参与东芝半导体业务竞标

【共同社2月8日电】8日获悉，台湾鸿海精密工业公司表示有意向处于经营重组期的东芝公司拆分成立分公司的半导体业务出资。鸿海已参加上周举行的首次竞标，可能为掌握新公司经营权希望获得过半数股份。然而预计东芝出售的股份将控制在两成以下，鸿海是否能实现目标尚不可知。

鸿海去年将陷入经营危机的夏普纳入旗下。据悉，同为日本电子产品巨头的东芝开展的半导体主力产品“闪存”被视为在全球具有竞争力的优良业务，对此鸿海极有兴趣。

东芝半导体业务的竞标中，除对三重县的四日市工厂有共同投资的美国硬盘巨头西部数据之外，开展半导体业务的美国大型企业镁光科技及韩国企业SK海力士也出示了竞标价格。另外可能还有多家外资基金参加。

东芝最初要求采用在收购总公司优先股的基础上，可将股份转换为分公司股份的方式。但回应竞标的阵营中许多企业对即使临时对总公司注资也面露难色，预计该方式难以实现。

东芝将于14日公布2016财年前三季度（2016年4月至12月）报表，因美国核电站建设业务最大预亏将达7000亿日元（约合人民币427亿元）。公司希望通过出售半导体业务的部分股份，来避免资不抵债的状况。半导体业务的分公司化预定在3月下旬的股东大会上敲定。（完）