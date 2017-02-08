美国务卿凸显重视亚洲路线 或加强对华施压

【共同社华盛顿2月8日电】美国国务卿蒂勒森近日陆续与日本、韩国、澳大利亚各国外长举行电话会谈，凸显出美国政府的重视亚洲路线。虽然其就任后未举行记者会，尚难把握其整体战略，但显露出与作为地区核心的盟国合作、向在朝鲜核问题上不配合的中国施加压力的意图。

蒂勒森在电话会谈中确认了将与三国共同应对“东海、南海的紧张局面”。显示出反对中国在包括尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的东海上空划设防空识别区、在南海推进人工岛建设等的姿态。

蒂勒森在上任前的国会听证会上表示，“将（向中国）发出不允许其造访人工岛的明确信息”，给外界的印象是他与总统特朗普一样是对华强硬派。

在7日的众院外交委员会会议上，有专家提出建议，认为对于不充分配合阻止朝鲜核开发的中国“应该进行制裁”。蒂勒森今后也可能将之作为对华施加压力的筹码。

然而，特朗普政府早早退出了奥巴马前政府从安全角度视为亚洲战略基础的跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。越来越多的人认为亚洲的主导权将被中国获得。

美国国家安全委员会（NSC）高官6日称“对中国能否填补权力空白不感兴趣”。对蒂勒森来说，如何与独断专行的白宫方面统一意见或成为课题。（完）