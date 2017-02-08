日本内阁府公布首次AV受害调查结果

【共同社2月8日电】8日从日本内阁府的调查获悉，年龄从十几岁到三十几岁、在“想不想做模特或偶像明星”等劝诱下签约的197位女性中，有53人（27%）曾被要求拍摄合同之外的含性行为的影像，约占四分之一。其中17人回答称按照要求进行了拍摄。很多年轻女性可能因被迫出演成人影片（AV）等面临性暴力危险，政府计划根据调查结果加强预防和宣传活动。

这是内阁府首次以年轻女性为对象，对此种形式的性侵害进行实际情况调查。负责人表示：“可见受害者无法与身边的人商量、难以被发现，调查结果只是冰山一角。希望完善援助体制、创造便于咨询的环境。”

调查于去年12月在网上实施，从年龄在15到39岁的2万名女性中抽选出曾被劝诱当偶像明星等或主动报名应征的2575人。向其中实际签约的197人了解了实际情况。

有53人回答称“曾被要求拍摄签约时未听说过或自己并未同意的含性行为的照片或视频”，其中17人表示“按照要求实际进行了拍摄”。

对于同意合同外内容的原因（多选），回答较多的选项中除了“想要钱”（35.3%）之外，还有“被告知合同中已写明”（29.4%），“被告知（如果拒绝）会给事务所或经纪人等很多人添麻烦”（23.5%）。很多受害者表示无法同身边的人商量，主要原因是“不好意思”，“不想让家人、朋友等知道”。

据人权组织“Human Rights Now”称，围绕出演成人影片向受害者援助组织寻求帮助的咨询数在2014年为32起，2015年则骤增到81起。（完）