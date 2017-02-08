独家：安理会专家小组报告称去年扣押大批朝鲜武器

【共同社纽约2月8日电】关于联合国安理会朝鲜制裁委员会下属的调查朝鲜违反制裁情况的专家小组，共同社8日获悉了其汇总的最新报告概要。其中显示去年停泊在埃及的船舶中发现大量朝鲜生产的武器，创该国弹药类扣押量新高。朝鲜设法逃脱制裁，继续进行大规模武器交易的实际情况显现出来。

武器的最终目的地和具体扣留量尚不清楚。过去的安理会制裁决议已经全面禁止朝鲜出口武器，然而武器交易极有可能成为了该国开发核及导弹的资金来源之一。

多名外交消息人士透露说，船舶中扣押的武器也包含便携式火箭弹等。据悉，埃及政府相关人士表示，这些藏有武器的集装箱的最终目的地不是埃及，埃及也和交易没有关系。

埃及之外，武器也可能运往和朝鲜有军事合作的叙利亚和非洲。有关朝鲜的武器交易，2009年从降落在曼谷机场的货机中扣押了便携式地对空导弹、反坦克火箭炮等，总重量约35吨。

共同社获得的报告的摘要指出，朝鲜逃脱制裁的手段“愈加巧妙，规模及范围也在扩大”。

此外，被指定为制裁对象的朝鲜团体和银行利用海外的代理人继续开展活动，通过世界上屈指可数的金融中心汇款等，维持着与国际银行系统的接口。原则上被禁止的煤炭等矿物资源出口也在继续。

朝鲜去年强行实施了2次核试验并多次发射弹道导弹，安理会两次通过决议强化制裁。然而，专家小组指出“制裁的执行不充分，缺乏一贯性”，严厉批评成员国“政治决心”欠缺。（完）