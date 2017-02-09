软银社长期待特朗普政府放宽管制 软银集团社长孙正义举行财报发布记者会并谈及美国总统特朗普。2月8日下午摄于东京某酒店。（共同社）

【共同社2月8日电】日本软银集团社长孙正义8日在东京举行的财报发布记者会上，就美国总统特朗普表示期待称：“他公开表示将放宽管制，业务开展会更容易。”为扩大在美国的手机业务，软银还考虑展开并购。有关临时禁止7个伊斯兰国家公民入境的总统令，孙正义表示“不予置评”。

孙正义就美国的手机业务称“将考虑所有的可能性”。软银2013年收购了美国大型手机运营商Sprint。虽然曾考虑将同行T-Mobile US也纳入旗下，与排名前两位的公司抗衡，但由于美国有关部门面露难色而受挫。

孙正义指出“（因特朗普就任美国总统）业界有望发生变化”，就Sprint称“也可以继续单独经营，也可能出售，或收购（其他公司）”。

孙正义去年12月与就任总统前的特朗普举行会谈，承诺向美国投资逾5万亿日元（约合人民币3049亿元）以及创造5万个就业岗位。孙正义以Sprint的客服中心创造了5000个新就业岗位等为例，称“项目一个接一个，将切实向前推进”，对达成目标表现出信心。

软银8日公布的2016财年前三季度（2016年4月至12月）合并财报显示，销售收入同比减少0.3%，为6.5814万亿日元，净利润约增长一倍，为8574亿日元。出售游戏子公司推升了利润。（完）