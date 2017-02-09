Close

共同网

2017年02月09日 01時49分

  • 订阅服务
  • 广告服务
  • Japanese
  • Traditional Chinese
  • English
  • Korean

more

栏目

返回上一页

订阅内容预览

软银社长期待特朗普政府放宽管制

2017年02月08日

软银社长期待特朗普政府放宽管制

软银社长期待特朗普政府放宽管制

软银集团社长孙正义举行财报发布记者会并谈及美国总统特朗普。2月8日下午摄于东京某酒店。（共同社）

　　【共同社2月8日电】日本软银集团社长孙正义8日在东京举行的财报发布记者会上，就美国总统特朗普表示期待称：“他公开表示将放宽管制，业务开展会更容易。”为扩大在美国的手机业务，软银还考虑展开并购。有关临时禁止7个伊斯兰国家公民入境的总统令，孙正义表示“不予置评”。

　　孙正义就美国的手机业务称“将考虑所有的可能性”。软银2013年收购了美国大型手机运营商Sprint。虽然曾考虑将同行T-Mobile US也纳入旗下，与排名前两位的公司抗衡，但由于美国有关部门面露难色而受挫。

　　孙正义指出“（因特朗普就任美国总统）业界有望发生变化”，就Sprint称“也可以继续单独经营，也可能出售，或收购（其他公司）”。

　　孙正义去年12月与就任总统前的特朗普举行会谈，承诺向美国投资逾5万亿日元（约合人民币3049亿元）以及创造5万个就业岗位。孙正义以Sprint的客服中心创造了5000个新就业岗位等为例，称“项目一个接一个，将切实向前推进”，对达成目标表现出信心。

　　软银8日公布的2016财年前三季度（2016年4月至12月）合并财报显示，销售收入同比减少0.3%，为6.5814万亿日元，净利润约增长一倍，为8574亿日元。出售游戏子公司推升了利润。（完）

栏目

返回上一页

相关报道
编辑推荐
热门点击
东京奥运
灾后重建
福岛核事故
驻日美军
朝鲜半岛
地方频道
新品上市
独家频道
首相一日
日中对译
幻灯片播放

下一页

上一页

热门报道
  1. 2017年02月02日安倍与美防长或确认尖阁属于安保条约适用对象
  2. 2017年02月02日东京奥运拟回收旧手机等“变废为宝”制作奖牌
  3. 2017年02月05日焦点：美国为避免孤立接近日本 日方担心过于靠拢
  4. 2017年02月03日分析：美国急于遏制朝鲜核导 但受国务院人事空白拖累
  5. 2017年02月04日详讯：日美防长会谈就对南海加强参与达成一致

我的定制关闭

最新报道

栏目

选择：
全部
全不选
  • 删除
  • 添加至我的收藏

删除

共同网