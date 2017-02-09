安倍将在日美首脑会谈中谋求对货币政策的理解

【共同社2月8日电】为了与美国总统特朗普举行首次直接会谈，日本首相安倍晋三9日晚间将启程前往美国华盛顿。计划于当地时间10日举行的首脑会谈上，安倍将就美方作为对日贸易赤字的原因提出批评的日本货币宽松政策，介绍该政策是为了摆脱通缩而非引导日元贬值，以寻求美方理解。政府相关人士8日透露了这一消息。

安倍还将说明日本经济界的对美投资和对增加就业的贡献，争取通过强化经济合作推动两国互利。访问期间，安倍将受到特朗普的特殊礼遇，包括一同打高尔夫球及5次宴会等。

在白宫的会谈中，预计围绕特朗普最优先重视的增加美国就业及完善基建方面日本的贡献措施、双边贸易谈判等将成为主要议题。在安全领域强化日美同盟将成为焦点。会谈后安倍与特朗普将乘坐总统专机前往南部的弗罗里达州棕榈滩。安倍将在特朗普的别墅受到晚宴及早餐会的款待。此外还计划打高尔夫球，这是两人的共同爱好。

日本政府内将一系列的日程安排视为美方“破格的优待，是重视日本的表现”（首相官邸消息人士语），但朝野政党中也有人担忧称“过于接近”。为此，原计划共打27洞的高尔夫减少为18洞。

围绕货币宽松政策，特朗普认为日方引导日元贬值是美国对日贸易赤字的原因。若日本央行被迫修改大规模宽松政策，安倍经济学的主要支柱就可能崩溃。日方将说明称，近年没有干预外汇市场，政策目的只是为了重振经济。计划通过介绍以汽车产业为主的对美投资和增加就业的实际效果，促进美方对日本努力的理解。（完）