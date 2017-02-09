追踪安倍晋三首相（8日）
2017年02月08日
<上午>
08:53 从公邸至官邸。
10:27 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省的事务次官杉山晋辅、北美局局长森健良、防卫省防卫政策局局长前田哲。
11:27 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省的事务次官杉山晋辅、北美局局长森健良。
11:46 会见三重县知事铃木英敬、四日市市长森智广。
<下午>
12:02 会见公明党党首山口那津男。
13:39 会见前农相林芳正。
14:10 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省事务次官杉山晋辅。
14:30 外务省北美局局长森健良加入会见。
15:12 会见经济产业相世耕弘成、经产省的事务次官菅原郁郎、通商政策局局长岛田隆。
15:51 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、内阁情报官北村滋、外务省综合外交政策局局长石兼公博、防卫省的防卫政策局局长前田哲、统合幕僚长河野克俊。
16:14 会见国家安全保障局局长谷内正太郎、外务省事务次官杉山晋辅。
16:30 外务省的北美局局长森健良、经济局局长山野内勘二、财务省国际局局长武内良树、经产省通商政策局局长岛田隆加入会见。
17:02 会见太宰府天满宫“梅之使节”西高辻信良宫司。
17:40 会见绑架问题对策总部事务局局长石川正一郎。
20:01 返回东京富谷的私宅。（完）