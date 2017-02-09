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2017年02月09日 12時41分

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2016年日本对美直接投资增额位列第一

2017年02月09日

　　【共同社2月9日电】日本财务省8日公布的2016年国际收支初值显示，反映金融资产交易状况的金融收支中，对外直接投资资产增加18.3866万亿日元（约合人民币11270亿元）。其中对美投资增加5.7268万亿日元，在各国家与地区中位列第一。

　　当天获悉，夏普公司正在研究对在美新建液晶面板工厂进行大型投资。考虑到猛烈批评贸易逆差对象国的美国特朗普政府，企业增加对美投资的动向可能加强。

　　对外直接投资的资产增加反映了日本企业海外并购（M&A）与增资的规模。

　　紧随美国之后的依次是英国5.0905万亿日元、避税港英属开曼群岛2.0043万亿日元、荷兰1.1226万亿日元、中国9306亿日元等。

　　据财务省统计，对美国的对外直接投资余额逐年增加，2006年底为18.6004万亿日元，到2015年底增至50.4312万亿日元。

　　受对美贸易顺差这一主要因素影响，包括实物与服务交易在内的经常项目盈余高达20.6496万亿日元，创2007年以来新高。

　　SMBC日兴证券高级经济师宫前耕也指出，特朗普政府的经济政策可能会刺激国内消费，近期内日本等对美出口或将增加。他还表示，“（落实对抗措施前，临时性的）不平衡或将扩大。”（完）

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