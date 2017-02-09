焦点：日本警惕首脑会谈美方对汽车与农业领域施压

【共同社2月9日电】日本政府对于将成为日美首脑会谈主要议题的贸易和汇率政策提高了警惕，担心美国总统特朗普或许会进一步对日施压。尤其若被卷入日美双边贸易谈判，日方担忧可能被要求在汽车和农产品等领域大幅让步，拖累国内产业。日方强调日美在经济领域合作的重要性，正在探索避免对立。

在贸易领域，特朗普已通知相关国家美国退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），因此新的框架或许会成为讨论议题。美国政府认为，若与TPP参加国展开双边自由贸易协定（FTA）等磋商，就能凭借美国这一巨大市场的魅力在谈判进程中占据优势。对此，日本的基本立场是TPP之类包括日美和新兴市场国家在内的多边协定有益互利。

日本政府为此准备了“日美经济增长与就业倡议”（暂名），计划通过基础设施投资在美国创造就业岗位并在制定全球贸易规则上联手合作。此外，还考虑提议构建相关部长共商经济政策等的框架。虽然日方并不排斥双边磋商，但力争避免过度聚焦个别领域。

然而，2016年美国对日贸易逆差排在仅次于中国的第二位，日本经常项目盈余扩大至历史次高。强调纠正贸易不平衡的特朗普尤其把汽车领域作为矛头所向，似乎不会轻易罢手。日本首相安倍晋三将强调日企在美国生产，创造了150万个就业岗位；但也可能会被要求出台促进美国汽车进口的政策并进一步扩大在美生产。

日本同意削减农产品关税的TPP陷入不稳，感到不满的美国农业相关人士的压力也颇为显著。美国2个食用肉生产团体当地时间7日联名致信特朗普，要求尽快启动日美FTA谈判。若展开谈判，日方必然会被要求大举开放农产品市场。若作出让步，对日本农户的打击将无法避免。日本政府摆出了“TPP协议内容是最大底线”的架势。

有关外汇政策，特朗普谴责称日本央行的货币宽松政策是“引导日元贬值”。虽然安倍反驳称目的是摆脱通缩，但若首脑会谈中双方观点分歧显露出来，日本的外汇及货币政策自由度可能将下降，市场或陷入不稳。（完）