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2017年02月09日 15時57分

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夏普加入鸿海半年 在美巨额投资伴随巨大风险

2017年02月09日

　　【共同社2月9日电】处于经营重组期的夏普公司加入台湾鸿海精密工业公司旗下到12日将迎来半年。由于业绩改善有了一定眉目，夏普提出了在美国建设大型液晶面板工厂的计划，准备转守为攻。不过，由于2015财年刚刚计入巨额亏损，一度资不抵债，“大病初愈”状态下实施巨额投资伴随着巨大的风险。

　　为展开工厂建设，夏普计划广泛募集日本国内企业出资。虽然夏普自身的负担金额尚不透明，但工厂建设估计需要数千亿日元投资。尽管从主力银行获得了3000亿日元（约合人民币180亿元）的新授信额度，但资金筹措是一大难题。

　　夏普2009年由子公司在堺市投资了约4300亿日元建造最先进的液晶面板工厂，但运营失败成为引发经营危机的罪魁祸首。

　　中国厂商在中央政府和地方政府丰厚的资金支援下，推进巨型液晶面板工厂建设。韩国LG电子也在下一代面板“有机EL”量产方面领先一步，逐步提升市场占有率。

　　虽然液晶面板供给过剩导致重蹈覆辙的隐忧仍存，但夏普认为以新兴市场国家为中心，显像管电视向液晶更新换代的势头发展，发达国家也流行更大的电视，因此液晶面板需求未来也将扩大。夏普还认为，包括液晶面板在内的显示器业务占到销售额整体的约4成，投资该领域对于经营重组不可或缺。

　　然而在美国市场，夏普已将液晶电视“AQUOS”品牌使用权出售给其他公司，自身的电视销售处于困难局面。虽然目前正在为买回AQUOS品牌展开谈判，但对方中国企业面露难色。此外，夏普对韩国三星电子的面板销售也已中断，急需加紧确保在北美市场的面板销售对象。（完）

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