民进党就南苏丹“战斗”问题要求防卫相辞职

【共同社2月9日电】日本民进党在9日的众院预算委员会上，就南苏丹联合国维和行动（PKO）部队的日报记录称存在“战斗”的问题，要求防卫相稻田朋美辞职。民进党认为，稻田未使用PKO参加5项原则和《宪法》第9条规定的需要撤退的“战斗行为”一词，而是改用“武力冲突”进行表述，是“隐瞒”实际情况，对此加以追究。此外，围绕新设从严规定“合谋罪”构成条件的“恐怖活动等准备罪”的《有组织犯罪处罚法》修正案国会审议相关文件撤回问题，民进党还质疑了法相金田胜年的资质。

稻田就南苏丹局势强调“使用了‘武力冲突’一词”。她表示：“‘战斗行为’具有法律意涵。为避免混淆，‘战斗’一词不应在国会使用。”民进党议员后藤祐一追究称：“明明是战斗，却隐瞒说成是武力冲突。要求（防卫相）辞职。”

稻田反复表示“日报中写的是‘战斗’，但在南苏丹并无法律意涵上的‘战斗行为’”、“虽然有杀伤普通市民的行为，但并非国际性武力纷争的一部分”。

在8日的预算委员会上，稻田似乎是考虑到了禁止在海外行使武力的《宪法》第9条，回答质疑说“若有（战斗行为）被实施，那就是第9条的问题，因此使用了武力冲突一词。”

官房长官菅义伟在9日的记者会上表示：“稻田介绍了政府的观点”，拒绝了让她辞职的要求。（完）