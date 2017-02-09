静冈县实施滨冈核电站事故防灾演练

【共同社2月9日电】日本静冈县9日在中部电力公司滨冈核电站（位于该县御前崎市）举行了假设发生重大事故，出现放射性物质泄漏的演练，县政府及核电站周边11个市町参加。这是原子能防灾中心（位于牧之原市）搬迁后首次实施核辐射紧急监测等纸上演练。

在滨冈核电站发生事故时，静冈县将在原子能防灾中心内设置“场外中心”作为防灾据点，中央和地方政府及电力公司等将在此聚集。福岛核事故后，场外中心的选址标准被修改为核电站方圆5～30公里。根据该标准，原子能防灾中心2016年从距离滨冈核电站2公里的地方搬迁至距离约20公里的牧之原市。

演练中，11个市町的负责人与内阁府召开电视会议，确认了核辐射监测结果及居民疏散状况。最早在10日，还将开展放射性物质附着量筛查及需在家护理人员的室内躲避演练。

视察了演练过程的静冈县知事川胜平太表示：“中心搬迁后，放射性物质的观测据点和防灾基地合而为一。希望有助于迅速疏散居民。”

如果出现核事故与大地震同时发生的复合型灾害，滨冈核电站周边11个市町的共计94万居民恐将受到影响。静冈县正在制定将居民疏散至县内其他地区及关东、北陆地区的计划。（完）