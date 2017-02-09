日本执政党有意在《皇室典范》中写入“退位”

【共同社2月9日电】有关天皇退位的法律完善问题，作为促使朝野政党达成协议的妥协措施，执政党内部出现了将仅限当今一代天皇的特别法依据规定纳入《皇室典范》并写入“退位”字眼的方案中。相关人士8日透露了这一消息。明确写入“退位”为将来天皇的退位也开辟道路的意味增强，旨在促使呼吁为实现永久制度化从根本上修改《典范》的民进党软化态度。考虑到创设“女性宫家”的主张，还出现了与该党就将来典范修改讨论的必要性交换协议文件的方案。

有关依据规定，写入典范的主则还是附则继续成为焦点。若写入主则，和附则相比“更接近恒久化”（政府相关人士语）。

协议文件中预想的将来的讨论包括，为应对皇族减少，除女性宫家外，战后脱离皇籍的“旧宫家（旧皇族）”的皇籍恢复等可能成为对象。

在希望将天皇退位作为例外处理的政府内部，以内阁法制局为中心对在典范中写入“退位”保持慎重的论调较为强烈。也有方案希望，在依据规定中不使用“退位”表述，而仅写入“典范特例另行规定”的主旨。但鉴于天皇的表态，政府方面力争在本届国会以大多数赞成完善法律，可能不得不作出一定让步。

围绕这一问题，自民党有关退位问题恳谈会的主席、副总裁高村正彦与公明党副党首北侧一雄8日举行会谈，一致认为两党内部认同“仅限当今一代天皇的特别法”的意见较多。双方还提出，在预计下周举行的两党意见汇总的讨论时，不提及特别法和典范修改哪种法律方式更为理想。

这可能是考虑到今后与民进党的磋商，留下谈判余地。众参两院正副议长最晚在3月中旬汇总出国会意见。（完）