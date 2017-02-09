日本法相就下调《少年法》适用年龄咨询法制审议会

【共同社2月9日电】日本法相金田胜年9日就《少年法》适用年龄是否应从未满20周岁下调至未满18周岁向法制审议会（法相的咨询机构）进行了咨询。预计审议会在给出答复前将花1年以上时间进行讨论。有人担心若修改法律，18、19岁的青少年将被排除出少年院等移送对象，可能会“剥夺其受教育的机会”。

此外，法相还就如何修改刑事法以完善囚犯待遇进行了咨询。将带有强制劳动的“徒刑”和没有劳动义务的“监禁”合并设立的新刑罚也将成为讨论主题。

现行《少年法》规定，未满20周岁的青少年犯案后，整个案件将移交给家庭法院，讨论是否进行保护观察或被送入少年院等“保护处分”。如果下调适用年龄，将与成人一样接受刑事审判，律师们认为“这可能会使青少年改过自新的机会减少，再次犯罪增多”。而犯罪受害者等则持赞成意见，认为其有助于抑制犯罪。

合并徒刑和监禁旨在对以制作家具等狱中劳动为主的囚犯待遇加以改善，提供符合囚犯特点的教育及就劳支援。若能实现，从明治时期起持续上百年的刑罚概念将迎来重大变化。

除此之外，预计法制审议会还将就设立“缓期宣告”制度进行讨论，即在法官认定有罪后暂不宣判或宣布刑期，而是让被告人在社会上度过一定时间以判断其是否改过自新。

2016年6月施行的新《公职选举法》已将选举权年龄下调至年满18岁，附则中还写明将对《民法》、《少年法》等进行研究。

法务省于2015年11月设立了《少年法》学习会。在听取福利工作相关人士和犯罪受害者意见的过程中出现了正反两种不同的声音。下调成人年龄的《民法》修正案预计不会提交本届国会。

据《犯罪白皮书》记载，犯罪时未满20岁的刑法犯罪揭发人数在1998年达到约18.4万人后呈现下降趋势。2015年约为4.8万人。（完）