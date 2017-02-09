东京燃气和松下联合推出新型家用燃料电池

【共同社2月9日电】东京燃气公司9日宣布，将于4月1日发售与松下公司共同研发的能够使用城市燃气发电和烧水的家用燃料电池“ENE・FARM”的新产品。其特点是在停电时仍能持续发电约8天。公司控制新产品价格，旨在扩大其普及率。

新产品的零件耐用性得到提高，连续发电时间由原先的最长22小时增至120小时。旧型产品每天只能启动1次，新产品每天可启动2次，能够适应人们早晨及夜晚等生活环境，进行高效运转。

即使在停电时，只要供应城市燃气及自来水就可以进行发电。持续发电时间由原先的4天延长至其2倍，增强了其应对灾害的功能。

政府补贴逐年减少，控制产品价格是其课题。东京燃气公司将新产品的建议零售价定为税前159.8万日元（约合人民币9.76万元），较现有产品便宜约7万日元。没有停电时持续发电功能的产品售价为149.8万日元，在日本国内首次将价格控制在了150万日元以下。

政府提出至2030年累计导入530万台“ENE・FARM”的目标，各大型城市燃气公司等正在进行独自产品的研发。截至2016年底，东京燃气累计出售约7.4万台，大阪燃气累计出售约6万台，东邦燃气约为1.16万台，西部燃气约为7900台。（完）