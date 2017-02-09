安倍启程赴美 将重点谈合作对华及安保贸易政策

【共同社2月9日电】日本首相安倍晋三9日晚乘坐政府专机从东京羽田机场启程前往美国华盛顿。他将于日本时间11日凌晨（当地时间10日中午）与美国总统特朗普在白宫举行会谈，确认合作应对加强海洋活动的中国。会谈预计将以安全保障问题及贸易政策为中心进行磋商，制定包括贸易与投资在内的新规则也将成为议题。安倍还将提出增加美国就业及扩大市场的一揽子贡献措施，通过支持奉行“美国第一主义”的特朗普，力争构筑双赢关系。

日美两国政府预计将在首脑会谈后召开的联合记者会上发表总结会谈成果的协议文件。随后两首脑将前往美国南部佛罗里达州，安倍将在特朗普的别墅下榻，两人将一同打高尔夫球并共进午餐早餐等，共同度过整整两天。

有关贸易政策，特朗普在就任总统后宣布“永久退出”跨太平洋伙伴关系协定（TPP）。特朗普可能会在首脑会谈中提出开展双边贸易谈判或减少以汽车产业为中心的对日贸易逆差的要求。

因此，日方提出以日本副首相兼财务相麻生太郎与美国副总统彭斯为首创设新的经济磋商机制。此外日本还准备了包括在美国进行基础设施投资等内容的“日美经济增长与就业倡议”，力争推动强化经济合作。

在安全保障领域，将确认美军继续参与亚太地区事务。考虑到朝鲜的核及导弹的开发及加强海洋活动的中国的动向，预计将向国内外宣传“不可动摇的牢固的日美同盟”。

麻生太郎、彭斯、日本外相岸田文雄、美国国务卿蒂勒森也将陪同出席会谈。安倍将在会谈之前出席美国商会主办的早餐会，此外还将赴阿灵顿国家公墓为无名战士献花。（完）