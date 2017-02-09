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日本统合幕僚长就“战斗”表述指示部队理解含义

2017年02月09日

日本统合幕僚长就“战斗”表述指示部队理解含义

日本统合幕僚长就“战斗”表述指示部队理解含义

2月9日下午，日本防卫省统合幕僚长河野克俊就南苏丹联合国维和行动（PKO）部队日报问题召开记者会。（共同社）

　　【共同社2月9日电】日本防卫省武官最高领导、统合幕僚长（相当于联合参谋部参谋长）河野克俊9日在记者会上围绕参与南苏丹联合国维和行动（PKO）的自卫队派遣部队日报的“战斗”表述，称“已指示现场部队尽可能理解词语的含义”。鉴于在野党认为该表述有问题在国会上进行追究等，河野此言表达了今后将结合政府见解，根据含义有选择地使用“战斗”和“武力冲突”的想法。

　　河野强调称：“这并非是不要使用战斗一词的意思。而是有可能会发展为这种（国会等的）讨论，所以要让其妥善理解意思。”不过，也有可能出现现场人员进行局势判断认为属于政府见解的“战斗行为”却对表述感到犹豫的情况，或将引发讨论。

　　河野介绍称：“眼前有枪弹飞来飞去是事实。这是用一般性含义记述了亲眼所见的情况，（日报）是（判断局势的）信息源之一。”关于以纷争当事者间达成停战协议等为前提的PKO参加五项原则，河野表示结合参加各国的情况以及大使馆的判断等，“政府整体判断尚未达到与五项原则相抵触的程度”。

　　日本政府把“战斗行为”定义为“作为国际武力纷争之一实施的杀人、伤人及毁物的行为”。由于若发生“战斗”就有恐与《宪法》和PKO五项原则相抵触，在野党批评称“把战斗改变说法说成武力纷争，是试图免予违反《宪法》第九条”。

　　河野还表示：“自卫队在第九条下（活动）存在限制。有必要让全体自卫队员知晓战斗一词的意思。”（完）

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