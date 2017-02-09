日美首脑会谈拟确认与俄对话的必要性

【共同社华盛顿2月9日电】日本首相安倍晋三与美国总统特朗普在华盛顿举行的首脑会谈中预计将确认与俄罗斯进行对话的必要性。此外还将重视凭借制裁维持对俄压力的日美欧七国集团（G7）的团结，一致表示解除制裁的讨论与进行对话应该区别对待。多名日美两国政府消息人士9日透露了这一消息。

俄罗斯因乌克兰局势问题、介入叙利亚内战及黑客攻击等问题加深了与欧美各国的隔阂。日本政府为打开北方四岛领土问题的局面与俄罗斯进行了对话，与俄罗斯对立的前美国奥巴马政府曾为此向安倍政府忠言相劝。安倍将直接向特朗普说明日本的对俄外交谋求合作。

但美国国会及北大西洋公约组织（NATO）成员国对俄罗斯的不信任感根深蒂固，可能会批判重视对话的日美的姿态。

安倍将在会谈中指出日俄两国在二战后过去70多年仍未缔结和平条约是不正常的，强调改善日俄关系对东北亚安全保障也很重要。此外预计还将就4月访俄进行说明。

预计特朗普将提出在打击极端组织“伊斯兰国”（IS）等方面美俄合作不可或缺的立场，表明将力争通过对话尽早构筑关系的想法。

另一方面，两首脑将考虑一直以来统一步调给俄罗斯施压的G7的框架，确认保持对话与解除制裁是两回事这一认识。（完）