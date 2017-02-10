详讯：安倍抵达华盛顿 将与特朗普会谈

【共同社华盛顿2月9日电】当地时间9日傍晚，日本首相安倍晋三乘坐政府专机抵达位于华盛顿郊外的安德鲁斯空军基地。他将于10日中午在白宫与美国总统特朗普举行首次直接会谈，主要议题包括经济与贸易问题及安全保障。双方正在协调，拟在会谈后的联合记者会上公布汇总会谈成果的协议文件。

包括记者会后的工作午餐在内，会谈时间预计约一个半小时。为发出“稳固的日美同盟”这一讯息，预计安倍将表明致力于增强防卫力量的想法。会谈可能还将涉及难民问题。

两国首脑将在会谈后搭乘美国总统专机“空军一号”前往南部佛罗里达州棕榈滩，安倍将受到“罕见的厚遇”（首相官邸消息人士语），包括在特朗普的私人别墅中共进晚餐、早餐等。此外，两人将打共同爱好的高尔夫球，力争建立信赖关系。

有关贸易政策，特朗普此前已宣布将永久退出跨太平洋伙伴关系协定（TPP），因此预计他将在会谈上寻求举行双边贸易谈判。安倍将就TPP的重要性进行说明，并提议建立日本副首相兼财务相麻生太郎与美国副总统彭斯领衔的贸易与投资新规则磋商机制。安倍还有意提出对美国完善基建、创造就业岗位的贡献措施，强调日美加强经济合作符合两国利益。

会谈时，麻生、彭斯以及日本外相岸田文雄、美国国务卿蒂勒森将在座。他们还将举行单独会谈。安倍将于日本时间13日晚回国。（完）