分析：特朗普或对日“软硬兼施” 以防卫合作换取经济让步

【共同社华盛顿2月9日电】美国总统特朗普预计将在10日与日本首相安倍晋三举行的首脑会谈上明确对尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）的防卫义务，表明重视日美同盟的方针，另一方面在汽车贸易等经济层面提出严苛要求。为实现把美国利益放在首位的“美国第一主义”，特朗普可谓也将对盟国日本“软硬兼施”。

也有观点认为，作为日本所希望的扩大安保领域合作的交换条件，特朗普将让日方在经济领域作出让步。

特朗普政府认为中国的军事崛起与朝鲜核与导弹开发将威胁到美国的国家利益，因此判断以日美同盟为核心实现亚太地区稳定为上策。明确尖阁诸岛适用《日美安保条约》第5条也是意在制衡围绕亚洲秩序向美国挑战的中国。

另一方面，在总统大选竞选纲领中提出“将就业机会带回美国”的特朗普围绕贸易不均衡对日本与中国多有不满。舆论也为其在贸易领域的强硬立场造势，毫无让步迹象。

日方则计划展开“防御战”，就汽车已为零关税等现状加以说明，但美国商务部最新公布的2016年商品贸易收支（以通关为准）数据显示，美国贸易逆差中日本所占比例仅次于中国位列第二，日本将在如此不利的形势下迎来首脑会谈。（完）