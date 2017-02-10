安倍在佛州别墅下榻期间费用将由特朗普买单

【共同社华盛顿2月10日电】日本首相安倍晋三10日至12日下榻美国南部佛罗里达州棕榈滩的总统特朗普别墅期间，其费用将由谁负担？对于部分美国媒体的提问，白宫方面称安倍停留期间的费用将作为特朗普的“个人馈赠”，由特朗普支付。

此事之所以会被提起，是由于有意见担心特朗普开展的房地产业务是否会和总统职责出现利益冲突。《美国联邦宪法》规定“公职人员不允许收取外国政府的报酬”，若特朗普从日本政府处收取费用，可能将同宪法相抵触。

美国媒体麦克拉奇7日在网络版上质疑称：“安倍的住宿是免费的吗？还是美国国民的税金来支付？”该媒体记者8日在白宫发言人斯派塞举行的例行记者会上也问及此事，斯派塞仅表示“确认后进行回答”。

之后，白宫方面在接受ABC电视台采访时表示安倍夫妇停留期间的费用将由特朗普负担，不会由日方支付。

对此，日本官房长官菅义伟9日在记者会上表示“既然特朗普说了，那应该就是这样吧”，认为这将由美方判断。特朗普在就任前的记者会上说明，若外国政府一行人员下榻其名下的酒店，收取的住宿费将捐赠给财务部。

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【共同社华盛顿2月10日电】美国白宫发言人斯派塞9日在记者会上就总统特朗普10日与日本首相安倍晋三举行首脑会谈后将邀请其前往佛罗里达州的别墅一事称“这是总统的馈赠”，透露特朗普将负担相关费用。

《美国联邦宪法》规定，“公职人员不允许收取外国政府的报酬”。若特朗普接受日本政府支付的费用恐将与宪法相抵触，因此美国媒体先前对此事颇为关心。（完）