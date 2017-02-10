天皇夫妇访问越南时将与原日军士兵家人会面 日本天皇夫妇访问越南期间将与二战后一度留在当地的原日军士兵的家人等会面。（共同社）

【共同社2月10日电】日本天皇夫妇2月底起访问越南期间与二战后一度留在越南的原日军士兵的妻儿等会面一事10日敲定。当天的内阁会议上报告了在当地的详细日程。天皇夫妇将慰问那些留在当地与回国的丈夫、父亲离别之人的辛酸，再次反映出多次展开悼念之旅的天皇夫妇对和平的向往。

二战中日军进驻法属印度支那（当时）后战败，留在越南的原日军士兵中不少参加了越南国父胡志明领导的越南独立同盟会（越盟）。他们向越盟提供军事训练等指导，并在对抗法国的第一次印度支那战争（1946-1954年）中共同作战。

这些日军士兵被称为“新越南人”，在当地他们的存在曾是一段“被封存的历史”。据日本宫内厅称，这些人总数约为600人，其中半数已战死或病故。1954年7月《日内瓦协议》签订后，第一次印支战争结束，越南被南北一分为二。参加越盟的原日军士兵纷纷回国。

不少士兵在当地成家，最初其家人不被允许一同回日本。据悉，留下的子女作为“混血儿”遭人指指点点，受到歧视。据不完全统计，可能有数百人。天皇夫妇访问越南首都河内时将特别与这些士兵的妻子等会面。据相关人士称，两三名90多岁高龄的老妇及子女等将应邀出席。

对天皇夫妇而言首次访问越南的目的是促进两国友好。2月28日至3月6日的行程中，天皇夫妇还将访问古都顺化，回程途中还将访问泰国。在河内，天皇夫妇将在3月1日出席越南国家主席夫妇主办的晚宴，天皇将致辞。在泰国，天皇夫妇将吊唁去年逝世的前国王普密蓬。（完）