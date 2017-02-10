热点：日防卫相应对南苏丹“战斗”表述问题陷入困境

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2017年02月10日

日防卫相应对南苏丹“战斗”表述问题陷入困境

日防卫相应对南苏丹“战斗”表述问题陷入困境

图为2月9日，日本防卫相稻田朋美在众院预算委员会会议上举手要求答辩。（共同社）

　　【共同社2月10日电】有关参与南苏丹联合国维和行动（PKO）的自卫队派遣部队日报记录中出现“战斗”表述的问题，防卫相稻田朋美正为国会答辩苦恼不已。这是由于一旦承认自卫队有被卷入战斗行为的可能性，将变成《宪法》第九条禁止的海外行使武力而不得不撤回部队。稻田反复表示“不存在法律意涵上的战斗行为”，但日报反映出当地局势的紧张程度。表述的更换包藏了掩盖自卫队员风险的危险。

　　稻田9日在众院预算委员会会议上强调称：“‘战斗行为’具有法律意涵。为避免混淆，‘战斗’一词不应在国会使用。”

　　日本政府忧虑派遣部队周边发生战斗行为的可能性，为此一直给予最大程度的关注。一旦自卫队被卷入并应战，或将导致违反《宪法》第九条。有关部队日报，防卫省被曝去年12月26日发现“已销毁处理”的文件，但却在大约一个月后才向稻田汇报。

　　去年7月南苏丹首都朱巴发生政府军与反政府势力的冲突，造成270人以上丧生。当时的日报中出现“发生了使用坦克与迫击炮的激烈战斗”、在宿营地相邻大楼“间歇性射击”等表述。此外还写明了“有必要注意宿营地附近的流弹以及避免被卷入市内突发战斗”等内容。

　　稻田坚持将此表述为“武力冲突”。日本政府将“战斗行为”定义为“作为国际武力纷争之一实施的杀人、伤人及毁物的行为”。“国际武力纷争”则解释为“国家或符合国家标准的组织之间行使武力的争端”。

　　政府的理论是南苏丹反政府势力“并非已建立控制区域及系统的组织”（稻田语），不符合国家标准，即使与政府军发生冲突也不属于战斗行为，并坚持满足“纷争当事者间达成停战协议”等日本参加PKO五项原则的立场。

　　日本政府去年10月决定将南苏丹PKO部队派遣期限延长至今年3月底，同年11月在内阁会议上决定，依据安全保障相关法赋予“驰援护卫”新任务。当时在实施计划中新增了“若发生可认定确保安全并实施有意义活动存在困难的情况”将撤回部队。

　　首相安倍晋三强调“撤回一事不会犹豫”。政府相关人士不安地表示，“若明明接近战争状态却坚持主张‘并非战斗行为’，国民会认为政府并不重视队员所面临的风险。”

　　民进党众议员后藤祐一炮轰“明明是战斗，却隐瞒说成是武力冲突”，要求稻田辞去防卫相职务。这一问题开始顿然演变为例行国会的一大导火线。（完）

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