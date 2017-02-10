详讯2：美高官透露日美首脑将讨论汽车贸易并谈及尖阁

【共同社华盛顿2月10日电】美国政府高官9日向媒体表示，在总统特朗普与日本首相安倍晋三10日中午举行的首脑会谈中，日美汽车贸易将成为重要议题。预计也会讨论近期的日元走低美元升值趋势。该高官还表示关于尖阁诸岛（中国称钓鱼岛），特朗普将传递“反对试图损害日本施政权的任何单方面行动”这一想法。双方将确认尖阁诸岛属于规定美国对日防卫义务的《日美安保条约》第5条的适用范围。

安倍9日傍晚飞抵了美国华盛顿郊外的安德鲁斯空军基地，正协调与特朗普会谈后发表汇总成果的协议文件。日美两国政府拟在协议文件中写明尖阁诸岛是安保条约的适用对象。

该高官称特朗普批评“不公平”的日美汽车贸易将“成为重要议题”，表示“汽车是日本经济的象征和重要部分，总统对此高度关注”。

由于日本已将汽车进口关税降至零，特朗普可能会在首脑会谈中要求撤销以安全标准为代表的非关税壁垒。也可以想见，特朗普或提议签署汽车也成为对象的日美两国间自由贸易协定（FTA）。

关于汇率问题，该高官称“这虽然不是主要议题，但在首脑会谈中可能自然地有所涉及。”特朗普1月31日曾表示“纵观这几年的日本，就是在搞货币贬值”，认为日本央行通过货币宽松政策引导日元贬值而进行了严厉批评。鉴于特朗普屡次出言打压对美国出口造成障碍的强势美元，他很可能会在首脑会谈中也提出汇率问题。

关于尖阁诸岛属于《日美安保条约》第5条的适用范围这一美国历届政府的方针，该高官强调“特朗普政府也秉持同样的政策”。预计首脑会谈将确认一贯立场并明确适用于尖阁，对主张拥有主权的中国加以制衡。

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小资料：《日美安全保障条约》第5条是指在日美两国1960年签署并生效的新《日美安全保障条约》中规定了美国对日防卫义务的条文。其中把针对日本施政下地区的武力攻击认定为“危害（日美两国）和平与安全”的行为，明确写入若受到攻击“（双方）将根据本国《宪法》上的规定和程序应对共同的危险”，以此明确了美国的防卫义务。关于中国主张对尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）拥有主权，美国虽然不持特定立场，但前总统奥巴马在2014年成为首个明确表示尖阁诸岛也是第5条适用对象的总统。（完）