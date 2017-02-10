冈山城天守阁2016年度游客数突破30万

【共同社2月10日电】据日本冈山县的《山阳新闻》报道，冈山城天守阁（冈山市北区丸之内）2016年度游客数到8日为止已突破30万人次。该市相继推出大型旅游推介及宣传活动，在访日热潮带动下外国游客的增加也推升了该数字，自1975年度以来时隔40年再次超过30万人。

第30万名游客是来自香港的一对夫妻，妻子Maggie李（音译,43岁）上午10点多到场。在天守阁入口处举行了纪念仪式，冈山观光会议协会专务理事西正尚向其赠送了乌城雕刻装饰盘作为纪念品。Maggie李表示，感谢这么幸运，从天守阁眺望的景色很美，想介绍给香港的朋友。

2016年度天守阁游客数从一开始就呈增长趋势，该县和JR集团合作推出的大型旅游推介活动“Destination Campaign”（4至6月）启动后仅4月就吸引了约3.3万人，是上年同月的两倍。在该市中心地区举行现代艺术国际展“冈山艺术交流”的10月和11月天守阁游客数增幅均超过30%。

外国游客数为37,826人（1月底数据），已然超过自2004年度开始统计以来的以往最高纪录。据悉来自台湾的游客居多，台湾去年7月开通了连接冈山机场的国际定期航班。

1966年11月重建的天守阁的游客数在山阳新干线开通的1972年度创下43.9884万人的最高纪录，之后到1975年度为止“开通效果”一直持续，每年均超过30万人。近年则维持在10万多人，2014年度起和县方合作，推进了与后乐园同时举行活动的举措，游客数不断增长。

市观光会议推进课表示：“希望提升（冈山）城的魅力，继续努力吸引更多游客。”（完）