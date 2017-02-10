民进党议员讨论天皇退位 大多希望修改《皇室典范》

【共同社2月10日电】日本民进党10日上午在国会内召开所有议员座谈会，讨论实现天皇退位的法律完善问题。该党皇位研讨委员会干事长马渊澄夫在会后透露，大部分与会者表示为实现退位的永久制度化，修改《皇室典范》比较理想。众院议长大岛理森等正在进行协调，计划20日向各党派个别征求意见。

共产党与社民党10日也就退位问题召开党内会议，预计都将朝着认为修改《皇室典范》比较理想的方向汇总意见。执政党方面，认为仅限当今一代天皇的特别法更为妥当的意见较多。朝野间的协调将成为今后的焦点。

民进党皇位研讨委员会去年底出台了写明修改《皇室典范》必要性的论点整理。据当天出席座谈会的人士透露，也出现了“退位本身不应被允许”、“应制定仅限当今一代天皇的特别法”的不同意见。关于执政党讨论将特别法依据规定纳入《皇室典范》的方案，有与会者质疑“这难道不是钻法律的空子吗？”

民进党的论点整理中，就要求修改《皇室典范》的理由列举了明确皇位继承由《皇室典范》规定的《宪法》第2条作为根据。此外，还提议创设女性皇族婚后依然留在皇室的“女性宫家”。

共产党书记局长小池晃在该党首次研讨会后接受采访，表示“基本确认了应修改《皇室典范》这一我党一贯看法。”（完）