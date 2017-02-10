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详讯：美军10年间向日本提供8.8亿日元研究资金

2017年02月10日

　　【共同社2月10日电】10日从美国国防部的资料分析中获悉，美军向日本的大学及官方机构的研究人员持续提供研究资金，从2007年起的10年间总额至少达8.8亿日元（约合人民币5310万元）。日本学术会议正在围绕日本防卫省资助研究是否恰当推进讨论，接受来自美军的资金或许也将成为议题。

　　接受美军资金在日本法律上没有问题。2015年底已知自2000年以来美军至少提供了超过2亿日元。日本政府拨给国立大学的包含研究资金在内的“运营费交付金”总额从10年前起减少超过1000亿日元，苦于经费不足的研究人员依然有赖美军资金的情况浮出水面。

　　根据美国政府数据库公布的国防部资料显示，经费提供超过100件；例如给大阪大学2.43亿日元、东京工业大学9000万日元等，金额较大。接受经费提供的大学回复采访称“一部分无法确认”等。被认为接受了7500万日元资金的物质与材料研究机构表示“无法确认”。

　　资金提供的领域广泛，包括人工智能（AI）、机器人、用于攻击靠近舰船无人机的激光、减轻飞机机体重量的碳纤维材料等。

　　美军在迄今的采访中表示“连续数十年提供着经费”。关于激光等高攻击性能技术，美军称“未考虑特定应用”。

　　日本学术会议在战后发表了不开展军事研究的声明。该组织以防卫省资助研究为契机开始探讨修改，计划最早4月得出结论。（完）

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