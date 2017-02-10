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日本200多家上市企业上调2016财年净利润预期

2017年02月10日

日本200多家上市企业上调2016财年净利润预期

日本200多家上市企业上调2016财年净利润预期

2月10日，日本上市企业迎来财报发布高峰，企业负责人向各家媒体分发资料。摄于东京日本桥兜町的东京证券交易所。（共同社）

　　【共同社2月10日电】10日从SMBC日兴证券公司的统计获悉，超过200家日本上市企业上调了2016财年的净利润预期。除资源价格回升令商社和石油巨头业绩改善外，日元贬值也推升了以制造业为主的利润水平，上市企业的净利润总额预计较上财年增长6.9%。

　　不过，鉴于美国特朗普政府的保护主义动向，企业经营环境的不确定性有所增加。总统特朗普的言论也曾引发日元汇率骤升，企业抱有警惕感。

　　SMBC日兴证券对东京证券交易所主板市场以3月31日为财年截止日、在本月9日以前发布财报的1167家企业（占整体的8成）进行了统计分析。其中有209家企业上调了2016财年的净利润预期。进行上调的企业或将进一步增加。有76家企业下调了净利润预期。

　　从不同行业来看，商社等批发业的净利润达到上财年的约3倍。随着煤炭等资源价格上涨，三菱商事将预期上调了1100亿日元（约合人民币70亿元）。石油煤炭产品预计将扭亏为盈。

　　运输机械行业因受上半财年日元升值影响拖累，净利润预期减少20.4%。不过由于日元出现贬值势头，丰田汽车和本田分别将预期上调了1500亿日元和1300亿日元，收益减幅较3个月前的预期值有所收窄。SMBC日兴证券股市策略分析师圷正嗣表示：“业绩有了相当大的复苏。”

　　另一方面，海运业因市场行情低迷，亏损将会扩大。钢铁行业也陷入苦战，预期减少27.1%。电器行业虽受到日元贬值的利好影响，但整体预期减少11.4%。索尼和NEC下调预期等，企业间呈现出两极分化。圷正嗣分析称：“特朗普多次发表保护主义言论，前景不容乐观。”

　　东交所主板及创业板市场等上市企业2016财年前三财季（2016年4～12月）财报于本月10日迎来发布高峰。据东交所统计，截至下午5点，相当于整体15%左右的360家企业已发布财报。（完）

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