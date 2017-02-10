东电干部认为福岛2号机组熔落燃料导致脚手架穿孔

【共同社2月10日电】东京电力公司原子能选址总部长姉川尚史在10日的记者会上，就在福岛第一核电站2号机组内部调查中发现反应堆压力容器正下方铁制作业用脚手架上有长宽各1米的穿孔表示，“从这个情况来看，核燃料从上部掉落、高温导致其变形的可能性较大，这样猜测是最自然的”，认为是熔落核燃料（燃料碎片）的影响。

姉川表示这种看法只是作为技术人员的个人见解，指出“要作为东电的正式见解，则需要追加数据依据”，表示为了断定是燃料碎片的影响需要进行追加调查，包括采集2号机组内发现的堆积物的样品进行分析等。

有关推算安全壳内空间辐射量最大达每小时650希沃特的原因，姉川说明称：“我认为是发生事故时处于高温状态，放射性铯等蒸发温度低的放射性物质扩散，附着在安全壳内成为了放射源。”他就即将投入蝎型自动行走调查机器人表示：“正在为2月内实施调查获取数据进行准备。”

关于对柏崎刈羽核电站6、7号机组（新潟县）重启持谨慎态度的新潟县知事米山隆一要求调整与东电签订的安全协议一事，姉川表示“如果有正式要求，会认真考虑，将尽可能地应对”，表明有意回应协商。（完）